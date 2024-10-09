賴清德提「祖國論」　國台辦批再拋台獨謬論

台灣總統賴清德日前出席雙十節活動時拋出「祖國論」，直指中國大陸不可能是台灣「祖國」。國台辦發言人朱鳳蓮周二（8日）批評賴清德繼續兜售其新瓶裝舊酒的「台獨」謬論，再次暴露其冥頑不化的「台獨」立場和升高敵意對抗的險惡用心。美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿康達同日指，美國多年的一中政策不變，美國的根本利益在於維護台海和平穩定，這將持續是美方未來的重點。

朱鳳蓮表示，賴清德的說法偷換概念、混淆是非，通過突出兩岸政治分歧、蓄意割裂兩岸歷史聯結，繼續兜售其兩岸互不隸屬的「新兩國論」，鉗制台灣同胞的國家認同、民族認同。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割、也不容分割。無論賴清德拋出甚麼樣的「歷史悖論」、「台獨怪談」，都改變不了兩岸同屬一個中國的客觀事實。

台灣陸委會周二晚反駁，國台辦宣稱擁有對台灣的主權是荒謬言論，北京自視為中國唯一合法政府，根本不讓台灣有生存空間。陸委會呼籲北京唯有尊重台灣存在的客觀事實，兩岸才有進行良性互動與建設性對話的可能。

康達則稱，美國反對兩岸任何一方單方面改變現狀，美國不支持台獨，期待兩岸分歧和平解決。