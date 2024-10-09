海關破加拿大海運抵港毒品案　檢逾億元大麻花拘3男女

香港海關於9月27日根據風險評估及情報分析，揀選一批由加拿大海運入口的黃豆送往葵涌海關驗貨大樓檢驗，在其中83袋報稱黃豆的貨物內，搜出約500公斤懷疑大麻花，市值約1.3億港元。經進一步監控送遞，海關關員於當日至本月2日期間，拘捕一共2男1女(44至55歲)，初步相信3人均與毒品並無直接關係。今次是海關今年內第二宗檢獲量超過500公斤的重大大麻案件，可見市場上大麻供應因而減少，導致價格上升約3成。

海關港口及海域科人員根據分析，發現涉案報稱共500多袋的黃豆貨物，寄件人為一間海外服裝公司，經營業務與貨物性質無關，加上北美地區大麻合法化，而且過往亦多次破獲利用食品走私毒品案例，因而抽選相關的20呎貨櫃檢查。報關的黃豆以尼龍袋裝載堆放在貨櫃內，關員經檢查發現部分尼龍袋大小不一，打開檢查後發現一批以真空包裝的草本植物，經快速毒品測試對大麻呈陽性反應。

海關毒品調查科隨即作出跟進調查，並監控有關貨物遞送。於9月27日當日，一名只持有來往港澳通行證的54歲男司機前往提貨，惟他未有香港工作簽證，當場被關員拘捕。其後，販毒集團指示一間本地物流公司，派員主動聯絡香港海關了解情況，試圖提取貨物。海關指，涉事貨櫃其後被送往葵涌一貨櫃場內，經監察動向，另一名本地司機其後前往處理提取貨物，該名55歲男司機及有關物流公司一名44歲女職員亦先後被捕。

海關指，涉事貨櫃內一共放有逾500袋黃豆，其中只有83袋放在較底層位置的尼龍袋藏有毒品，相信販毒集團試圖利用大量正常貨品魚目混珠，並增加海關調查難度。此外，由於涉案毒品價值重大，加上被精心收藏，相信販毒集團心存僥倖，先後安排以「多重屏障」方式試圖提取貨物，最終仍在關員細心調查下成功阻止毒品流入市場。今年1至9月內海關共破獲2,600公斤大麻類毒品，市值約5.4億港元，已超越去年全年總額，海關將繼續打擊一切毒品活動，呼籲市民踴躍舉報。