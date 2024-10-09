無錫醫院涉騙醫保　刑事強制合共24人

江蘇省無錫虹橋醫院上月捲入涉嫌騙保風波，國家醫保局周二（8日）通報，院方涉嫌違法違規使用醫保基金2,228.4萬元（人民幣，下同，約2,451萬港元），其中以勾結中介或以免費體檢為名，拉攏誘導參保人員虛假住院，再透過偽造醫學文書及虛構診療服務等手段，涉嫌欺詐騙取醫保基金1,179.2萬元（約1,297萬港元），當地公安機關已對24名疑犯採取刑事強制措施。

國家醫保局公布，局方上月23日派出飛行檢查組進駐無錫虹橋醫院，在當地公安機關配合下，初步查實有關情況。首先，醫院法定代表人、實控人王為民與院長胡玉芝、無錫市癌症康復協會分隊負責人陶燕娜等人勾結，其中陶燕娜聲稱院方有「優待」，介紹病人及長者虛假住院，而醫院醫保信息部王貴敏則負責對接，聯繫醫生開具入院手續，交給護士長安排住院。部分虛假住院參保人士會接受體檢，不過多數不做任何檢查診治，在醫院免費吃住2至3天就會出院。

在檢查期間，國家醫保局亦發現全鏈條專業化造假現象。當接到虛假住院人員訊息後，臨床醫生就會根據患者個人狀況，量身定制虛假住院方案，其他醫生編寫慢性病診斷，藉此下達虛假醫囑、開具虛假處方及編造治療紀錄。至體檢中心、放射科、超聲科及檢驗科等會根據醫生診斷，直接從超聲等圖像報告庫中，複製、截取與診斷對應其他患者影像圖片，再手動修改報告數值，偽造對應電腦斷層掃描、核磁共振、超聲、血尿化驗等報告。

通報另提及，參與造假人士可從中獲得提成，其中中介每介紹一人可分得50元（約55港元），參保人員每住院一次分得200至300元（約220至330港元），負責虛假診療醫生每單可獲50至80元（約55至88港元），而其他醫護人員每編造一份檢查檢驗報告可得15元（約16.5港元）。另外，院方設置陰陽賬簿、真假病區，甚至惡意對抗調查，包括銷毀賬簿及刪除數據等，妄圖以死無對證應對調查。

截至目前，當地醫保部門已解除院方醫保服務協議，啟動行政處罰程序，依法依規處理參與欺詐騙保參保人員。當地公安機關已對醫院法定代表人、院長、介紹假病人中介及參與騙保醫務人員等疑犯採取刑事強制措施，並對集體串供、銷毀財務憑證、篡改病歷、刪除數據等違法行為開展調查。下一步，國家醫保局將進一步指導江蘇省醫保局，全面排查無錫100間定點醫藥機構，同時將在全國範圍內組織開展嚴厲打擊欺詐騙保專項行動，整治不正之風及腐敗問題。