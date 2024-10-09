兩計劃資助青年培育正向思維　當局至今批出5100萬

為培育青年正向思維，政府於2022年底推出兩項資助計劃，讓合資格的非政府機構，以不同主題舉辦活動。當局表示，兩項資助計劃首輪向11間非政府機構、合共批出約5100萬港元，各資助項目已於去年暑假陸續推出，截至今年8月，已有超過1.1萬個青年人次受惠。首輪計劃的各項活動將於明年中完成，當局計劃計劃將於明年初邀請非政府機構申請舉辦新一輪資助項目。

民政及青年事務局與青年發展委員會於2022年底推出「青年正向思維活動資助計劃」和「青年歷奇訓練活動資助計劃」。根據當局向立法會提交的文件顯示，第一輪的 「正向思維計劃 」 (2023至25年)， 共批出約2,700萬港元予7間非政府機構，以舉辦涵蓋多個範疇並涉及不同主題的項目，例如與本地年輕音樂劇團攜手合作，推出青春音樂劇等。各個獲資助項目已由2023年夏季起，陸續推展為期兩年的相關活動，截至今年6月底，已有約6,000個青年人次受惠。第一輪計劃的各項活動將於明年中完成，當局預計於明年初推展新一輪計劃。

此外，第一輪的「歷奇訓練計劃」 (2023至25年) ，共批出約2,400萬港元予4間非政府機構，為青年人提供有系統、具質素的歷奇訓練活動，包括繩網活動、游繩下降、高牆、攀石活動等。各個獲資助項目已由2023年夏季起，陸續推展為期約兩年的相關活動，截至今年8月底，已共有超過5,000人次參與相關訓練行程。第一輪計劃的各項活動將於明年中完成，預計有約1萬個人次受惠。當局亦計劃於明年初邀請非政府機構申請舉辦新一輪資助項目。