涉公主道私家車遇查亂撞突圍　倉務員承認販毒危駕等囚40個月

駕照前年到期的男子，去年6月駕駛私家車何文田公主道遭車龍阻擋而停下，期間警車駛至，警員要求該男子落車，他卻選擇無視，更褪車又衝前，兩名警員先後開車阻止，私家車最終撞到警車及防撞欄。經調查下發現車上有可卡因的毒品。涉案男子今（9日）在區院承認販毒、危駕等5罪。辯方同意被告因「身有屎」而逃捕。法官認為，被告明顯是因帶了毒品而危駕，批評他肆意違反交通規則，妄顧他人安危。事件中沒造成人命傷亡實屬萬幸，就所有控罪判他入獄40個月，罰款3000港元，停牌兩年，另須修讀駕駛改進課程。

現年27歲被告李樂晞，報稱倉務員。他沒有結婚，育有一名兒子，現年6歲。被告過往有7項定罪記錄，當中兩項與販毒有關。他今日承認販毒、危險駕駛、無牌駕駛、駕駛時沒有第三者保險及沒有在穿著制服的警務人員要求下停車共5罪。控罪指他於2023年6月10日在紅磡公主道99號紅磡警署外非法販運危險藥物、危險駕駛一輛私家車、沒有所駕駛車輛所屬車輛種類的駕駛執照及第三者保險保單而駕駛該汽車。

案情指，當日早上11時許，警員駕駛警車在紅磡警署外，見到涉案私家車停在道路。警車橫泊在私家車前，兩名警員上前，要求被告落車，惟被告沒有理會，更倒後駕駛，撞到後方一輛私家車，再衝前撞向警車及防撞欄始停下。過程中，警員先後開了兩槍。警員在車上檢獲多個透明膠袋，內藏7.54克可卡因及1.47克氯胺酮，估計市值9,465.6港元，另揭發他的駕駛執照已在2022年3月到期。

案件編號：DCCC 1178/2023