測量師學會促設樓宇維修局　計算地價應留意市場發展

今屆《施政報告》即將於下周三（16日）公布。香港測量師學會今日（9日）就《施政報告》提出多項建議，當中就提到政府在計算地價時應留意市場發展，要貼近市場價格，避免土地「賣唔出」影響私樓供應；並建議重新檢討房屋政策，暫停「綠置居」和規定公屋只作出租用途。對於近日有傳政府或會將居屋改制，助多次抽籤但無中籤人士更易上樓，學會表示歡迎政策，但要先了解改制內容再作評論和表達意見。

香港測量師學會前會長及土地政策小組主席劉振江表示，政府要積極擴大土地供應，需優化土地審批和評估機制，以提高土地利用效率。劉建議，政府可擔任「促進者」角色，簡化及加快申請者的審批土地安排，並指過往政府要求發展商助建社區設施會令審批和發展時間加長，變相拖慢房屋供應。劉又指出，政府在計算地價時應留意市場發展，視乎發展商銷售樓價，同時多與發展商溝通，評估出較「貼市」的地價。

被問及是否認為政府地價過高，劉振江強調，學會關心的議題是政府如何可以順利出售土地，因近年有強幅土地未達政府底價而被收回，形容「政府賣地本身已少咗好多⋯⋯（地價）條數點計要好小心。」

學會前會長及房屋政策小組主席趙錦權表示，政府需優化公營及資助出售房屋的政策，包括暫停「綠置居」和規定公屋只作出租用途；並建議將空置校舍、工廈等改建成青年宿舍，推出「青年首置上車盤」以協助青年置業。趙解釋指，現時公屋輪候時間長，不應將公屋供應分出作綠置居，因綠表人士本已可購買居屋，並要禁止居屋補地價後出售炒賣，建議規定只可出售予合資格人士，否則只會令居屋存量減少。

面對樓宇老化問題，學會建築政策小組主席謝志堅建議，當局需成立「樓宇維修局」的法定機構，以協助監管及解決樓宇老化維修問題；同時在面對僭建問題時，可訂立定額罰款機制，及規定買家在購入二手住宅物業時需聘請專業人士進行檢查。