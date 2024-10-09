港澳跨境救護車演練　測試行車路線及出入境安排　冀年內試行

香港政府昨日（8日）聯同澳門政府進行「大灣區跨境直通救護車試行計劃」演練，測試在模擬載送病人的情況下的救護車跨境安排。是次演練主要為測試跨境救護車來往澳門仁伯爵綜合醫院及香港瑪嘉烈醫院的行車路線，以及救護車的出入境安排。指定的澳門跨境救護車從澳門仁伯爵綜合醫院出發，經港珠澳大橋到達瑪嘉烈醫院，並原路折返，回到澳門仁伯爵綜合醫院。港府指，演練大致暢順，期望在今年內推出試行計劃。

為方便演練進行，港府於上周5（4日）刊憲，根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》（第 374E 章）第 3（c）條，於指定期間，把指定的澳門跨境救護車豁免於《規例》，本港醫衞部門亦正與澳門相關部門商討跨境直通救護車上醫療物品，以及人員進入香港的具體細節。其中，在病人有臨床需要的情況下，澳門仁伯爵綜合醫院會派出醫護人員，跟隨救護車運送病人到本港指定公立醫院。因此，香港醫務委員會已根據《醫生註冊條例》（第161章）相關規定，作出一項有限度註冊的公告，而醫院管理局亦正為日後會在跨境直通救護車上提供支援的澳門醫生申請有限度註冊。

港府表示，在試行計劃下，啟動跨境救護車機制的首要條件是確保派送醫院（即香港大學深圳醫院或澳門仁伯爵綜合醫院）和接收醫院（即香港醫管局轄下指定公立醫院）事先達成協議，以病人的醫療需要、安全和利益作首要考慮，同時設有防止濫用機制。政府會視乎試行計劃推出後的成效及運作經驗，再考慮下一階段安排。