女子體驗飛行墜機亡　揭營地負責人冒充軍人招搖撞騙

江蘇蘇州太倉市一個生態園區飛行營地2022年發生小型飛機墜毀事故，一名駕駛員和一名體驗飛行的乘客死亡。乘客的妹妹事後發現飛行營地負責人冒充軍人，與姊妹兩人洽談商業合作，姊姊正正是視察營地及體驗飛行期間罹難。妹妹周二（8日）透露，法院上月一審裁定涉事負責人冒充軍人招搖撞騙罪罪成，判囚5年6個月。

妹妹向女士與涉事負責人管宇峰透過同一個飛行學習班相識，管宇峰於2022年自稱現役軍人並與向女士洽談商務合作，向女士於是與姊姊到管宇峰開辦的飛行營地體驗飛行項目，詎料發生墜機事件，導致姊姊身亡。管宇峰在處理事故期間，聲稱自己是海軍上海基地人員。

惟法院審理查明，2019年至2023年間，管宇峰在與他人日常交往過程中假冒現役軍人，聲稱自己是海軍、解放軍海軍工程大學人員等，利用網上購買的軍裝、軍官證等吸引他人投資，向他人借款，免押金租賃車輛，以軍人身份洽談合作，參加專門會議，與女性發展戀愛關係並發生性關係。向女士指，事故令姊姊不幸遇難，已委託律師準備向管宇峰提出民事訴訟索償。