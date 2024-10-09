學童生命價值感創新低　四個小學生一個年內曾遭欺凌

嶺南大學與香港大學兒科及青少年科學系，以及中文大學兒科學系合作，進行學童快樂指數調查，發現有關指數在2023/24年度較上學年輕微上升，由6.62升至6.75分，終止2021年以來跌幅。然而調查亦發現，學童的生命價值感跌至多年新低，由2016/17年的7.27，大跌0.53點至2023/24年至6.74。另外，校園沒有受到欺凌指數整體下跌2.75%，小五及小六更分別下跌5.21%及4.02%，當中約四分一人在過去一年曾受言語和肢體等方式欺凌。

調查共訪問1,503名小學生、2,033名中學生，以及152名教師。嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所及經濟系兼任教授何濼生表示，雖然肢體欺凌沒有言語欺凌那麼普遍，但絕不能輕視語言欺凌帶來的傷害，因為後者更可能削弱生命價值感。另外，調查亦發現較高學業壓力的學童較大機會被欺凌，校園幸福感指數更由小四至中三全面下跌，以五分為滿分的3.82跌至3.73分。

研究團隊分析指，生命教育亦對學童快樂、特別是生命價值感呈顯著的正相關，有助於學童的自我肯定感，但調查發現小學生的家庭生命教育指數出現下跌的趨勢，高中生的家庭生命教育指數出現上升。

調查亦進行深港兩地學童的快樂指數比較，發現香港學童比深圳更快樂和享更高的生命價值感。不過，香港學童不論學業壓力和活動壓力都比深圳大，兩種壓力在兩城都同樣對學童的快樂指數產生負影響。