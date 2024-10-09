欺凌男童逼用鐵夾夾腳趾　男護士兩項刑事恐嚇罪成囚20個月

一名男護士疑因遭欺凌而想報復，要求兩名年僅15及13歲的男童，用鐵夾夾8隻腳趾再用力扯鐵夾，否則會到學校斬其手腳。兩名男童因害怕而照辦，跟男子視像通話並夾扯腳趾，其中一人連續多日下課後即開始夾，除了「放飯」一小時獲豁免外，由4點夾到11點。結果令兩名男童腳趾流血，甚至有感染跡象。他今日（9日）在區院承認兩項刑事恐嚇罪，被判入獄20個月。

現年25歲的張鍵威，報稱是護士。辯方說，他犯案原因是曾經遭兩名男童X及Z欺凌。同意案情指，事主X案發時15 歲，就讀中四。2022年11月12日，X收到被告透過Instagram 帳戶發送的訊息，問X「你打波有無串人」，並表示若不回答，便會於翌日在X的學校門口等他，「你準備畀人搞」，但如果X夾自己的腳，被告就會原諒他。X同意要求，同日按指示購買了14個鐵夾。被告透過視像通話，指示X使用該些鐵夾夾著自己除了大腳趾之外的所有腳趾，再用一條繩串起這8個鐵夾，然後一次過用力扯走這些鐵夾，導致X的8隻腳趾有多處擦傷及流血。

案情續指，另一事主Z 事發時13歲，就讀中二。2022年11月27日，Z收到被告Instagram 訊息，問Z是否欠人錢。Z承認自己欠同班同學錢。被告說Z應受懲罰，又表示如果不遵從指示，便會到學校或住所找Z，還會斬其手腳。由於被告能說出Z就讀學校的名稱，Z非常害怕，故按指示照辦。同晚約8時，被告指示Z去輕鐵兆禧站收取一袋鐵夾。約半小時後，被告與Z展開視像通話，被告指示Z在自己的洗手間內，使用該些鐵夾夾腳趾，然後在4至5秒的限時內一次過扯走這些鐵夾。Z扯了這些鐵夾幾次後，他的幾隻腳趾開始脫皮和流血，他要求停止，但被告不准，直到同晚10時許，被告表示明天再繼續為止。

到2022年11月28日下午4時許，Z下課回家後，按指示夾和扯腳趾後，直至同日傍晚約6時獲准外出吃晚飯才停下。同日下午約7時，Z又開始夾和扯腳趾，直至下午約9時，其家人要用洗手間才暫停15分鐘。其家人用完洗手間後，Z返回洗手間，並繼續夾和扯腳趾至晚上約11時。2022年11月29日，下課回家後Z繼續夾腳趾。11月30日，Z感到疼痛難忍，向父親披露事件並報案。2022年12月2日被告被捕。警誡說「對唔住呀，我知道我咁樣嚇個𡃁仔係唔啱，畀次機會。」

案件編號：DCCC 1330/2023