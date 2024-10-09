新資本投資者入境半年收579宗申請　若全批有逾173億資金

政府指新資本投資者入境的申請若全數獲批，料可帶來逾173億港元資金。

政府在今年3月推出「新資本投資者入境計劃」，投資推廣署向立法會提交的文件表示，截至今年9月，該計劃已接獲579宗申請。如全數獲批，預計可為香港帶來超過173億港元資金，增強香港資產和財富管理業的發展優勢。

該計劃容許合資格人士透過金融資產投資移民香港，申請門檻為3,000萬港元，其中2,700萬港元須投資於「金融資產」和「非住宅房地產」，額外的300萬港元則需要投資於特定的「資本投資者入境計劃投資組合」。

該文件又指投資推廣署在今年首9個月完成的470個項目較去年同期增長約57%，預計帶來的直接投資額超過478億港元，並在有關企業設立或擴展業務的首年，合共創造超過6,100個職位。

首5個來源地分別是內地(240個)、美國(44個)、英國(22個)、法國(21個)和新加坡(21個)。而首五個行業分別是創新及科技行業(108個)、財經及金融事務、金融科技及可持續發展行業(102個)、家族辦公室(72個)、旅遊及款待行業(50個)和商業及專業服務行業(43個)。

為了解個別企業的服務需要和營運情況，投資推廣署亦透過「初創企業統計調查」及與政府統計處進行的「有香港境外母公司的駐港公司按年統計調查」，了解香港初創企業生態和有香港境外母公司的駐港公司的最新情況。相關的年度統計調查已展開，今年的調查結果預計於年底公布。