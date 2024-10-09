冀政府「找數」上調白居二配額　公屋聯會倡增一人申請比例

最新一份《施政報告》將於下周三(16日)出爐。公屋聯會今日(9日)就《施政報告》提出有關建議，期望政府調高白居二配額及一人申請者比例；並讓家有初生家庭及青年首置可獲寬減從價印花稅；在《長遠房屋策略》中的後5年起，將出租與資助出售房屋的比例調整至50比50。公屋聯會總幹事招國偉表示，因應今年白居二未有與「居屋2024」一併公布發售時間，故預計今年會將白居二預留至《施政報告》中加入其他政策措施。

公屋聯會指，現時出租與出售資助房屋的比例約為70比30，建議港府可考慮在《長策》的後五年期開始，調整至50比50，即出租與出售的比例相等；並應明確把綠置居納入至出售房屋類別，與居屋同樣制定5年期的發展項目時間表，相對較容易調整。公屋聯會主席文裕明表示，政府若要公布調整出租與出售資助房屋的比例，應盡快告知市民，雖然短期間或令公屋輪候時間上升，但相信除可解決房委會財政開支問題外，亦可增加青年置業階梯。

公屋聯會又指出，現時房委會轄下共有41.5萬個未補價資助出售房屋單位可在第二市場買賣，建議把計劃可擴展至房委會轄下的資助出售房屋業主，相信合資格的人數會較房協為高，同時亦可以進一步促進資助房屋的流轉。

此外，行政長官李家超在2022年參選的政綱中，明確提及「擴大白居二的名額」讓更多合資格人士，惟至今仍未「找數」。聯會建議，藉著現時放寬政策的氛圍帶動下，政府可就下一期白居二計劃進一歩增加配額，增至約9,000個；同時須要調高一人申請者的配額比例，增至不少於兩成，令更多一人申請者 ，包括青年有更多自置居所的機會。

現時申購資助出售房屋的宗數不少，每期仍超額數十倍。公屋聯會認為，政府亦可研究透過稅務寬減的優惠措施，進一步鼓勵生育，建議政府進一歩考慮為家有初生家庭提供寬減從價印花稅的措施，同時可考慮讓年滿18至45歲的青年，在購買單位時可獲寬減從價印花稅，擴建置業階梯。