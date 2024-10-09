港府今與商務部簽署CEPA服貿協議二　新增港資港法便利港商

特區政府與國家商務部今日(9日) 簽署修訂《〈內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排〉服務貿易協議》的協議二，協議就多個香港具優勢的服務領域降低市場准入門檻，並新增「港資港法」、「港資港仲裁」等措施，讓港商可按熟悉的法律簽署合同，選擇以香港作為仲裁地，有利香港鞏固國際法律及仲裁中心的地位。該CEPA服務貿易修訂協議將於明年3月1日實施。

多個界別歡迎新安排。香港中華總商會認為修訂協議就多個香港具優勢的服務領域降低市場准入門檻，並在廣東省率先實行。

香港工業總會則指修訂協議為本港優勢服務行業提供更大的發展空間，如香港檢測和認證服務的專業水平在國際有口皆碑，修訂協議局部放寬3C業務限制，今後向內地及全球輸出產品的企業，可在香港完成「一站式」檢測認證，絕對能鞏固香港作為國際檢測認證中心的地位。

同時，新修訂將促進技術和專業知識的轉移，有助內地檢測認證行業與國際接軌。同時，取消香港服務提供者須在香港從事實質性經營三年規定，有助科創初企立即進入內地，促進大灣區的創新協作。