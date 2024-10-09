考生上傳CRE考試答題紙　公務員事務局稱會嚴肅跟進

此輪綜合招聘考試(CRE)及《基本法及香港國安法》測試已於上周六(5日)舉行，近日內地社交平台中卻出現考生拍攝的答題紙照片，相信是在試場內拍攝。根據本港公務員事務局列出的考生須知，試場內不可攝影、錄音或錄影，局方回應東網查詢時表示，將嚴肅跟進違規個案。

適逢CRE考試近日舉行，不少網民在內地社交平台「小紅書」上發布考試心得。而當中就有人將相信是在考場內拍攝的考試答題紙發上網絡，從其拍攝的相片清晰可見答題紙上需填寫身份證號或護照號、座位編號以及需填塗的選項。貼文提到，20道選擇題只需要答對10道即可合格，表示考試不算難，目前該貼文已經被刪除。

公務員事務局回應查詢時表示，考前已經通過電郵提醒考生仔細閲讀考試須知，考生須知中明確列明考生在試場中不可攝影、錄音或錄影。在考試當日，現場亦有明確告示提醒，監考官亦有重複有關須知。公務員事務局表示，將嚴肅跟進違規個案，違者可面臨書面警告、扣分或取消考試資格。

除此之外，網絡上還有不少人拍攝考場外環境及座位表等。公務員事務局稱，並不屬於考生須知內不可攝影的範圍。考生須知中則要求考生將手提電話放在座位下，確保監考員可清楚看到，並在考試過程中必須關閉所有電子設備。