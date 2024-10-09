男髮型師涉落藥迷姦女客　陪審團裁定脫罪當庭釋放

一名男髮型師於2021年跟女客人見面時，懷疑讓對方服用迷幻藥，再帶對方到他有份開設的髮型屋強姦她。他否認一項強姦罪，案件昨日(8日)在高院審結，陪審團開始退庭商議，至今日(9日)下午，由4女3男所組成的陪審團，以5比2裁定被告強姦罪名不成立，當庭釋放。

32歲被告楊培章，任職髮型師。他被控於2021年10月8日，在上水龍琛路MJ Salon強姦女子X。控方開案陳詞指，女事主在中學時期會光顧被告剪髮，兩人會透過Instagram聯絡。案發前，被告發貼文，提及他離婚的感受，X傳訊息安慰他。兩人相約案發當日見面。

控方在案中開案陳詞稱，被告案發當日駕車接載X，其後將車停泊在屯門一處。被告遞給X香煙，以及貌似郵票的物品，並指示X把該物品放在舌頭底。X照做後，隨即出現頭暈、視力模糊及全身無力。被告其後載X往涉案髮型屋，期間，被告在洗頭椅上摸X胸部，X着被告「唔好搞」。被告之後再帶X到雜物房，強行要X為他口交及強姦她，X無力抵抗。數小時後X清醒過來，向友人透露自己遭強姦。X接受檢查後，發現X體內有迷幻藥成分。

案件編號：HCCC 225/2023