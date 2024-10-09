加快引進港澳藥械　把「人等藥」變「藥等人」

廣東省周三（9日）印發《關於進一步推動廣東生物醫藥產業高質量發展的行動方案》，內容提出要充分運用「港澳藥械通」政策，加快擴大指定醫療機構及產品範圍，探索逐步擴展適用區域範圍。對於臨床急需港澳已上市藥械產品，優化審批流程，加快臨床使用。將港澳已上市傳統外用中成藥審評時限從200個工作日壓縮至80個工作日，上市後變更審批及再註冊時限分別縮減50個工作日，加快港澳外用中成藥在內地市場上市速度。

在周三舉行的記者會上，廣東省藥品監督管理局副局長王玲指出，「港澳藥械通」政策2021年落地後，令已在港澳上市藥品，以及港澳公立醫院已採購使用、具有臨床應用先進性醫療器械，在臨床急需情況下，可以在大灣區內地指定醫療機構使用，為大灣區居民帶來了疾病治療實實在在便利。截至目前，「港澳藥械通」已公布指定醫療機構達到45家，實現大灣區內地9個地市全覆蓋，引進港澳已上市藥械品種79種（藥品39種，器械40種），惠及灣區居民近萬人次。

今年7月31日廣東省人大常委會審議通過了《廣東省粵港澳大灣區內地九市進口港澳藥品醫療器械管理條例》。根據管理條例，接下來，對急需港澳藥械實行目錄管理，將動態調整並及時向社會公布。全流程壓縮審評審批時限，目錄外急需港澳藥械審批時限由原來35個工作日壓縮到20個工作日，目錄內急需港澳藥械審批時限由原來25個工作日壓縮到10個工作日，平均提速50%，將「人等藥」變為「藥等人」。