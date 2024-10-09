AI改變勞動市場取代部分職業　工會促立法規管及徵稅

內地近年推動新質生產力，有工會指港府應重視提升勞動階層的待遇和社會地位。他們指人工智能(AI)正顯著改變勞動力市場、部分職業被取代，建議政府立法規管、透過徵稅或設立「AI發展基金」培養人才。對於新就業形態及其勞動關係的變化，他們認為政府在相關政策效被動消極，建議建立勞資官三方協商機制。

議員陸頌雄指人工智能正改變勞動力市場，部分行業甚至開始重塑工作方式和職位結構。他指本港需要新法律框加規範人工智能應用；新的教育體系培養所需的人工智能人才，以應業就業挑戰。對於人工智能應用，工會副理事長李廣宇指人工智能取替部分職位、造成稅收落差，政府應審慎考慮對人工智能相關活動徵稅。

被問到要如何徵收稅項，李指目前仍有「清晰化的空間」，政府需開展相關議題後才能和不同界別研討，了解業界難處和優勢、如何精準計算。他指政府要開展相關工作，不能「閂埋門自己諗」要徵稅，要平衡稅收和創科發展動能。同時建議用相關稅項支援受AI發展影響的僱員再培訓和社福項目；又或向企業設相關基金培養人工智能人才，減低對市場衝擊。

平台經濟發展令「平台工作者」及「零工」等新業形態勞動者增加，例如外送員或網約車司機未必和平台有明確僱傭關係，議員吳秋北指他們「普遍存在勞動關係不穩定、勞動條件差、權益保障不足等問題」。陸頌雄亦關注工作保險，形容是「基本」；亦關注強積金和退休保障問題。被問到是否可參照內地發展平台經濟做法，他解釋內地公司各施各法，透過主要成員協商或以行政方式處理，但他指香港傳統仍是要靠立法，建議建立勞資官三方協商機制。

該工會又建議政府保護及改造傳統生產力，建議設立相關保險基金及保障局處理保險、復康及賠償的問題，又指政府應針對中小企推出紓困措施，重點支持「零售、餐飲、旅遊」等行業，協助他們破解融資及人才等發展障礙，同時定期開展全覆蓋的勞動力市場調查，了解就業結構、工資水準及勞動條件等重點指標。