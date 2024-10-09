舒適堡樂富廣場舖位被業主收回　物管公司籲盡快取回個人物品

舒適堡上月6日宣布全線結業，其位於樂富廣場的分店更被指拖欠租金，業主已將場地收回。有關場地的物管公司今日(9日)亦在樂富廣場社交平台，發出遺留物品待領通知，呼籲有將個人物品暫存在之前舒適堡店內的物主，需在月底前與其指定的律師行聯絡並取回個人物品。

領展在樂富廣場的Facebook頁面發出通告，樂富廣場三樓3209、3210、3211、3212及3213號商舖的租戶舒適堡(尖沙咀)美容健美有限公司拖欠租金付款及在沒有業主同意下遺棄了商舖，目前商舖業主於10月3日行使了其重收及接管商舖的權利。而被發現遺留在店內的物品將由業主指定的律師事務所代為保管。領展還表示，取回物品的最後期限為今年10月31日下午5時之前，時限之前需透過其給出的方法聯絡取回，否則視為自動放棄。

舒適堡早前表示，將會於9月6日暫時全線結業，以待重整業務，又稱新投資者承諾繼續為「舒適堡」的客戶免費提供餘下所有健身卡、私人教練課堂及美容療程服務。新公司正積極與集團各分店的業主緊密磋商及洽談租用原址的安排。達成共識後，有關分店將即時重開提供服務。