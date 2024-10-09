手足口病近期活躍　最高錄24宗涉73人　小學幼稚園多爆發

防護中心指近期的手足口病爆發個案主要集中於幼稚園及幼兒中心及小學。

本港手足口病活躍程度於近期持續上升！衞生署衞生防護中心今日(9日)表示，院舍或學校爆個案在過去1個月一度錄得最高24宗，涉及人數達73人；而本周截至昨日(8日)，過去3天已錄得5宗爆發個案，涉及11人。由於爆發個案主要集中於幼稚園及幼兒中心及小學，防護中心已向醫生、幼稚園、幼兒中心，以及中小學發信，呼籲留意最新情況。

根據最新監測數據顯示，院舍或學校爆發手足口病個案由截至9月21日一周錄得11宗爆發個案，涉及47人，增至截至9月28日一周及上周六(10月5日)的一周，分別錄得24宗個案涉及73人，以及20宗個案涉及53人。

此外，衞生署幼稚園或幼兒中心及私家醫生診所定點監測數據，亦顯示手足口病的活躍程度有顯著上升。今年至今共錄得2宗腸病毒71型感染個案及1宗嚴重兒童腸病毒感染(不包括腸病毒71型和脊髓灰質炎病毒)個案。

防護中心指出，香港全年均會出現手足口病，高峰期一般為5月至7月，10月至12月亦可能出現小型高峰期。由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女的健康情況。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。遊戲場地管理人亦應特別注意防護中心發出的「遊戲設施場地的公共衞生建議」，在高峰期舉辦6歲以下幼童的活動時，做好適當的感染控制措施。