立會大樓擴建工程進入尾聲 　議員下月可遷入新辦公室

立法會綜合大樓的擴建工程已進入尾聲，其中9至14樓議員樓層的裝修已進入衝刺階段，預計從11月下旬起，議員可開始陸續搬遷至相關樓層的新辦公室。儘管搬遷工作不可一蹴而就，但相信在12月中之前可完成整個搬遷過程。

主席梁君彥在社交平台貼文，指搬遷所有議員辦公室的同時又要確保立法會繼續正常運作，挑戰巨大，但只要大家同心協力，多包容多體諒多配合，定可如期順利完成。他指過去兩個多月的休會期，秘書處全速完成了10多項重要優化工程，包括在會議廳更換必要的機電設施、在會議廳外的幕牆更換夾層玻璃、為電視製作室加設高溫警報系統、提升保安閉路電視系統、為冷氣機房加強防水保護、在停車場更換隔油井水泵、加設電動車充電設施等。

而5樓的三角形區域將會是大型活動廳，可容納超過200人，亦可按需要靈活地一分為二。活動廳更會設置大型LED屏幕，方便議員或秘書處舉辦豐富多元，及與立法會相關的活動。新活動廳將會是議員和各黨派與選民交流連繫的新熱點。

隨着愈來愈多議員使用電動車，梁君彥指停車場現有的15個充電停車位不敷應用。就此，秘書處剛增設11個中速充電位，並會在今年底前再增設4個快速充電車位，以進一步滿足議員需要。有見拍攝會議情況的攝影系統出現老化問題，畫面質素及穩定性不算理想。秘書處亦把會議廳和會議室1原有的攝影機，全面升級至可支援拍攝4K超高清畫面。