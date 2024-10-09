首間中醫醫院命名「香港中醫醫院」　採用公私營協作模式

本港首間中醫醫院將於明年底起分階段投入服務，政府今日(9日)宣布，該院正式命名為「香港中醫醫院」，同時公布該院院徽，指當局正全速推展各項開院籌備工作，以期明年底如期啟用。

香港中醫醫院的院徽以大樓外形為設計主體，結合「中」字在內，並融入大樓建築特點，包括恍如山勢的大樓線條及色調，以及仿照中國古典園林「月門」的設計，寓意引領公眾走進中醫藥博大精深的世界。院徽整體設計既展示中國傳統建築特色，也呈現了中華文化色彩，標示了該院在本港醫療系統的獨特定位。

中醫醫院院址位於將軍澳百勝角路一號，採用公私營協作模式，由政府全資興建，並透過招標程序委託浸會大學作為承辦機構。該院將致力於提供純中醫、以中醫為主，以及中西醫協作形式的臨床服務，當中涵蓋政府資助的住院及門診服務，並同時承擔教學及培訓、科研、多方協作和創造健康價值的重要使命。

政府稱，作為本港首間以中醫服務為主的醫院，該院將可帶領本港中醫藥服務由基層醫療邁進第二和第三層醫療服務，亦將肩負先驅和轉化者的角色，與中醫藥業界多方正面互動，充分發揮本港在中醫藥的傳統優勢，攜手促進中醫藥在本港、大灣區以至國際的發展。