施政報告料推穆斯林友善旅遊措施　旅業望資助商戶參與

訪港旅客消費模式轉變，本港近期拓展中東及東盟的旅客市場，隨着往來本港至沙特阿拉伯首都利雅得的直航航班將在本月底開辦，預料兩地員往來更頻繁。新一份《施政報告》有望會推出穆斯林友善旅遊措施，吸引更多當地高端旅客訪港。

翻查旅發局網頁，全港現時有35個公開予旅客使用的祈禱室地點，其中只有3個位於港島區，在灣仔、鰂魚涌及香港仔，機場亦有一個。網頁亦整理清真食品的餐廳，共有約115間，並指旅客亦可到素食餐廳或在其他餐廳挑選素食菜式。不過，議員鄭泳舜提到，曾接獲投訴機場祈禱室設施及相關配套不足，令輪候時間逾半小時，體驗不佳。

曾協助回教徒旅客安排在港及內地行程的旅遊促進會總幹事崔定邦提到，部分旅客對於食物的要求較高，餐廳必須得到清真認證；他們每日亦要3次跪拜。因此安排行程上需要配合，「有時客人遷就跪拜，都要吃飯盒」。崔認為近年歐美旅客量未如理想，因此需要擴闊客人基礎，而針對中東客人，最需解決的是食的基本生活需求。

旅遊業議會主席徐王美倫則指，現時已有不少酒店願意提供清真食品，有本地旅行社亦間中會接待回教旅客，但接待的公司佔少數，參與人數亦較少。但有回教組織曾稱，獲清真認證的餐廳仍屬少數，期望港府加強推廣清真飲食文化。

另外，旅遊界議員姚柏良認為本港需要推動穆斯林友善旅遊措施吸客，但未得悉港府相關政策或行動，指出要推動全社會參與，港府需要在政策上引導各行各業，並提供資助等支持予相關業界，促進引入更多穆斯林友善措施。