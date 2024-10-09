70%酒吧生意較疫前少30%　業界促撤烈酒稅緩成本壓力

新冠疫情後酒吧業復甦未如預期，香港酒吧業協會本月收集全港各區酒吧共400個經營者意見，今日(9日)公布結果顯示，有70%業界人士表示，現時生意額比疫情前下跌20%至30%，另外有3成被訪者更稱下跌超過30%。另外，全部受訪酒吧經營者贊同全面撤銷烈酒稅，亦有逾90%經營者要求暫緩全面禁止加味香煙、80%經營者要求延長港鐵服務時間。

酒吧業協會主席錢雋永表示，盛事經濟雖帶動一定酒吧人流，但受到港人北上消費及香港中高消費力人士移民等，酒吧業生意仍未如理想，擔心會出現結業潮。在業界逆境時期，經營者贊成全面撤銷烈酒稅，即酒精濃度超過30度的烈酒免稅，以減低來貨價，連帶經營成本亦下調。

協會又建議，暫緩全面禁止加味香煙政策至少1年，包括水煙等，令部分酒吧有生存空間；延長港鐵在周一至周六服務時間兩小時，方便市民及旅客夜間消遣。錢相信，每延長服務1小時，酒吧便能多約10%生意額，有助減低酒吧出現結業潮。

另外，錢提到協會亦會籌備活動，包括將舉辦優質酒吧大抽獎，亦計劃繼續舉行香港酒吧文化節，並鼓勵業界多舉辦具酒吧娛樂性的比賽或活動，包括桌上球、猜枚、歌唱比賽等。