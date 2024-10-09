退休總督察涉呃OT津貼被控8宗罪　上司供稱事後始知部分時數無關

已退休的警隊總督察葉春榮，於2019年在職時，涉嫌於反修例風波期間使用虛假文件，以詐騙逾時工作及紀律部隊逾時工作津貼，涉款約4.6萬港元。他否認一項在公職中行為失當及7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，案件今日(9日)在沙田裁判法院續審。警隊助理分區指揮官接受辯方盤問時指，她真誠相信被告提交的「OT」表格、警員記事冊和電腦紀錄等屬真確，所以簽核津貼，事後始知道部分OT時數與處理反修例運動無關。

56歲男被告葉春榮，報稱退休人士，退休前任職警隊總督察，駐守沙田警區。沙田警區助理分區指揮官劉德儀(音譯)供稱，涉案的「踏浪者行動」牽涉突發公眾活動，當時指揮官會經常口頭指示下屬沒有書面命令。劉稱被告作為總督察，原則上申領「踏浪者行動」相關OT津貼之前，毋須指揮官批准；如發生突發情況，被告可以自行判斷應否OT工作，事後才問上司指示。她當時亦深信被告提交的「OT」表格等屬真確才簽核，但事後發現部分OT時數與「踏浪者行動」無關，有部分屬常規的監督巡邏。

被告被控於2019年8月7日與8月23日之間，向香港警務處提交虛假申請，即指他合乎資格申領因參與「踏浪者」行動有關工作的逾時工作及/或紀律部隊逾時工作津貼；需要工作執行「踏浪者」行動有關職務；及因此向香港警務處提交上述的虛假申請以作處理及批核。被告另被控於2019年8月7日、8日、10日、12日、13日、17日、23日，於該7天意圖欺騙香港警務處，而使用一份對其主事人有利害關係的文件，即一份申領於上述7天的逾時工作，以及紀律部隊逾時工作津貼的電腦輸入文件，內附一份在要項上載有虛假，錯誤或欠妥的陳述。

案件編號：STCC 1716/2023