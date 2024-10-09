無人機表演3次取消　港府無「Plan B」捱轟

本港最近先後取消3場大型無人機表演，惟一河之隔的深圳照常有無人機升空。有專家向《東呼即應》表示，香港無提前或延遲表演，相反深圳稍微調整演出時間，因此可以如期上演。有議員批評政府應對不足，促制訂周全替代方案。旅遊業界亦指，深圳的無人機表演更大型及震撼，香港相對欠缺吸引力。港官應思考何為香港特色，製造具特色的文化活動吸客。

無人機活動近一個月內已經3次「放飛機」，維港上空原定於10月1日有無人機表演，但因「電離層閃爍」影響而取消。事後有專家解釋，電離層閃爍是受到太陽活動影響的天文現象，會令無人機無法接收到良好的衞星定位信號，造成間歇性信號中斷，如果勉強表演有機會發生意外。

香港資訊安全專家龐博文表示，10月1日在深圳的5場無人機飛行表演與在維港的飛行表演，是同一間公司和技術團隊及同一款無人機機型。不過在深圳的5場表演中，有兩場是提早舉行，另有3場是延遲舉行。深圳的無人機表演都有一個特點，就是在一至兩個小時內進行表演，但實際表演時間只是15分鐘，即是為表演的時間作緩衝區。相反，本港的無人機表演，必須在晚上8時45分煙花表演之前飛行，不能夠延遲亦不能夠提早。

龐又稱，太空天氣預報指由9月28日至10月4日之間，中國南部會受到電離層影響，而且間歇會有閃爍。而美國國家海洋及大氣總署(NOAA)指這種影響會影響所有低頻導航器，即所有導航器內的羅盤陀螺儀會傾斜，並不準確。

有議員就批評政府在應對突發事件不足，認為應該制訂全面替代方案。議員容海恩表示，連續兩日無人機表演因為天氣的問題而取消，顯示出政府在應對突發事件不足。她認為要制訂周全替代方案，不要令市民有太大的期望落差，並舉例指如無法執行原定方案時，可否考慮改用小量無人機表演。

港府希望搞噱頭吸引旅客來港，不過旅遊業界指單靠無人機表演，噱頭作用有限。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠表示，附近城市居民專門看無人機的未必是佔主流，又指無人機表演不僅本港有，深圳有更大型更震撼的表演，認為用無人機作為一種噱頭去吸引客人，事實上起到的作用不會很大。

梁指出，政府如要搞噱頭，靠小紅書、靠網紅吸引的客人純粹來打卡，沒有經濟效益。她建議政府可利用具香港特色的文化節慶吸引客人，例如以前的水上居民，現在的避風塘，這些文化習俗可以形成節慶活動，一定要到此地方才能參與。