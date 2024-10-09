全省52個項目涉「新形象工程」　43人受罰

中紀委周二（8日）發文，指湖南省紀委監委今年帶頭開展堅決糾治搞「新形象工程」問題專項治理，全省派查近1.5萬個項目，發現涉嫌「新形象工程」52個，叫停4個項目，整改33個。當局排查起底「新形象工程」問題線索59宗，有29人被黨紀政務處分，誡勉14人。

「新形象工程」指一些地方在財政吃緊的情況下，仍然在搞非必要、非急需項目，而且形式隱蔽、巧立名義。湖南持續糾治此種形式主義，省紀委監委發函督促農業、水利、林業等省直單位全面取消基層反映強烈的田長制、河長制、林長制等政務APP強制打卡記錄的要求，目前省級層級行動上網應用程式整體刪減39.4%，市州層級關停整合30.2%。

湖南省內多地今年亦傳出糾治「新形象工程」的消息，衡陽市紀委監委對86個項目建設內容進行全面梳理，提前監督防範耗費財政資金搞「形象工程」等問題發生。當局為相關項目協調解決施工障礙、手續辦理等方面問題及困難316個，督促5個項目嚴格依法依規落實招標等工作。當局亦督促職能部門，深挖問題背後的制度性漏洞，向工作不力的27個部門發出督辦函。