九龍公園前威菲路軍營58座　改建中華文化體驗館　料造價逾3億

為加深市民對中華文化的認知，康樂及文化事務署計劃將九龍公園內前威菲路軍營58座及加建新翼，改建為中華文化體驗館，預計工程造價為3.358億港元，期望在立法會財委會批准撥款後3年內完成。當局指體驗館落成後將會展出本地及內地文物或資訊資料，亦會有國家和香港的非物質文化遺產表演或培訓。

前威菲路軍營58座是一級歷史建築，當局指去年6月以古諮會支持其研究結果及建議和修訂設計，會確保歷史建築結構完整、保留原有建築特色、讓新建築元素與原有構件配合。政府指該處為方便市民及旅客到訪，而且建築兼具中西文化特色，亦可與鄰近的香港文物探知館成為合作夥伴。聯同鄰近位置的工程範圍佔地約9,000平方米。

根據文化體育及旅遊局提交立法會的文件指出，體驗館透過跨學科角度，糅合歷史、藝術、科學、文物修復等不同領域，期望提升公眾對中國歷史文化的興趣。當局指除了本地的館藏，亦會與內地文物部門合作商借合適的文物或相關訊息資料。當局指會利用浸沉式體驗、人工智能、三維模擬和打印技術等科技，讓參觀者了解中華文化的延續性、地域差異，以及香港與國家在歷史文化上不可分割的血脈聯繫。

當局指亦會考察本港和內地建築、古墓葬、石刻等「不可移動文」，透過築中的木雕、陶塑、壁畫等裝飾構件，認識中國傳統民間故事、戲曲文化、吉祥圖案、建築工藝。當局亦指參觀者亦可從建築的空間布局認識中華文化的倫理關係、人與大自然融合等概念，將舉辦古迹的研習班和建築文化工作坊。

在非物質文化遺產方面，當局指會邀請內地不同省市和族的非遺傳承人或團體進行交流活動及展演。當局期望將國家的非遺項目連繫到相應的香港非遺，例如麒麟舞、古琴藝術、涼茶、媽祖祭典等，讓市民理解本地文化傳統的源與流。當局指非遺傳承人和團體可在該處舉辦體驗及培訓課程，讓市民有更多固定和恒常的渠道接觸和了解非遺；讓有志者可深入學習和傳承相關技藝。