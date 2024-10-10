土瓜灣避風塘除污 　趕及體育園啟用 　議員：否則臭狐美女丟人

不少議員批評部分海濱臭味濃，多年未解決。環保署昨(9日)邀請議員到土瓜灣避風塘，視察現正進行的生物修復工作及紓緩措施。有跟進海港水質的議員指明年落成的啟德體育園，若有令人掩鼻的氣味就如「臭狐美女」般在大殺風景，幸好經過多年努力，暫已解決14宗污水渠管錯駁個案，現時土瓜灣避風塘的海風已沒有夾雜臭味，但由於東、西九龍水域連貫，水質仍有待改善。

議員梁美芬指過去水質令人搖頭的土瓜灣避風塘，經署方使用生物除污後，如今水質大有善，雖然還未達到可以舉行渡海泳的程度，但划艇之類的親水活動還是可以的，但最重要的是迎面的海風已令人感覺不到有臭味，而有關的除污工程預料在今年12月底會階段性完成，趕得及明年啟用的啟德體育園，若重蹈西九文化區當年海濱臭味便丟人。

她說，數年前西九文化區正式開放，可是毗鄰的水域卻有臭味溢出，即使在海濱跑步也難以進行，又指多年前在台灣淡水考察，見生物除污卓有成效，後來她向港府提出生物除污，但有關方面曾一度嫌成本高，但最終還是採納她的建議。

除了生物除污，她指解決污染源頭也是重要一步，指當局運用科技，在土瓜灣揪出污水渠管錯駁的個案有16宗，其中14宗已經解決。雖然水質改善工作有好大進展，但她強調東、西九龍水域連貫，加上有船隻非法排污，政府維持海港水質的工作不能鬆懈。

亦有參與視察的議員楊永杰表示，土瓜灣避風塘污染可謂區內的老問題，但隨住啟德發展計劃的落實，連帶土瓜灣避風塘的水質環境亦得到整理。署方使用的生物修復工作大幅去除臭味，水質已改善至2級的可接觸程度，可進行龍舟比賽等活動，儘管已大量解決污水渠錯駁，但鑑於未來或再會發生渠管錯駁的可能，署方已在渠管內部使用攝錄裝置等科技手段追蹤及調查污染源。