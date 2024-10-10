東方日報A1：政府唔貼市計地價　潛在買家寧作罷　庫房捱打

經濟低迷、樓市插水蒸發不少市民財富，賣地屢現流標，庫房收入大受打擊。而正推展的北部都會區及相關基建亦需投入數以百億元計資金，在賣地收入大減下，實在是極沉重負擔。近日接連有團體在新一份《施政報告》下周三（16日）「出爐」前要求救市，香港測量師學會昨日也提出多項建議，就政府賣地頻頻「流標」，學會促當局計算地價時須貼近市場價格，避免「賣唔出」土地影響私樓供應；又建議當局重新檢討房屋政策，暫停「綠置居」和規定公屋只作出租用途；並應規定居屋只可在第二市場上出售予合資格買家，不可補地價後在公開市場上發售。

香港測量師學會前會長及土地政策小組主席劉振江表示，政府要積極擴大土地供應，需優化土地審批和評估機制，以提高土地利用效率。劉指政府應擔任「促進者」角色，簡化及加快申請者的審批土地安排，過往政府要求發展商協助興建社區設施，會令審批和發展時間加長，變相拖慢房屋供應。同時，政府推售土地計算地價時應留意市場發展，視乎發展商銷售樓價，同時多與發展商溝通，評估出較「貼市」的地價，以免「流標」阻慢發展。

事實上，去年起多次出現賣地流標，包括市建局觀塘市中心第4及第5發展區商業項目和荃灣油柑頭住宅官地等。被問及是否認為政府地價過高？劉振江強調，學會關心的議題是政府如何可以順利出售土地，因近年有多幅土地未達政府底價而被收回，形容「政府賣地本身已少咗好多」，關鍵是「（地價）條數點計要好小心。」

另外，學會前會長及房屋政策小組主席趙錦權則指出，政府需優化公營及資助出售房屋的政策，包括暫停「綠置居」和規定公屋只作出租用途；並建議將空置校舍、工廈等改建成青年宿舍，推出「青年首置上車盤」以協助青年置業。趙解釋，現時公屋輪候時間長，不應將公屋供應分出作綠置居，因綠表人士本已可購買居屋，當局應禁止居屋補地價後出售炒賣，建議規定居屋只可在居屋第二市場以議定價格售予房委會提名買家，否則居屋流出公開市場後，只會令其總存量減少。

面對樓宇老化問題，學會建築政策小組主席謝志堅建議，當局需成立「樓宇維修局」作為獨立機構，以協助監管及執行樓宇老化維修檢驗等問題。而在面對僭建問題時，謝建議政府可訂立定額罰款機制，及規定買家在購入二手住宅物業時需聘請專業人士進行檢查。

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