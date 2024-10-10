賴清德雙十節演說　強調大陸無權代表台灣

台灣雙十節慶祝大會周四（10日）上午9時在總統府前展開，由勇鷹機隊衝場揭開序幕，之後包括台北第一女子高中學樂儀旗隊、三軍儀仗隊等陸續登場。台灣總統賴清德發表上任後首次雙十節演說，重申台灣在台澎金馬落地生根，與中國大陸互不隸屬，中國無權代表台灣，並提出「四個不變」。

賴清德的演說主題是「團結台灣，共圓夢想」發表國慶演說，指出自己作為台灣總統的使命是維護台灣生存發展，團結台灣人民，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅定落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防，跟民主國家肩並肩共同發揮嚇阻力量，靠實力確保和平，讓世世代代皆能安身立命。

賴清德表示，台灣有決心致力維護台海的和平與穩定，成就全球安全和繁榮，也願意和大陸共同應對氣候變遷、防堵傳染病，以及維護區域安全，追求和平共榮，為兩岸人民帶來福祉。他也指，長期以來世界各國支持大陸、投資大陸，以及協助大陸加入世界貿易組織，促進大陸經濟發展、國力提升，無非就是期待大陸一起為世界帶來貢獻，對內重視民生、對外維護和平。當前國際緊張情勢不斷升高，他呼籲北京回應國際社會的期待，能夠發揮影響力，和世界各國共同努力，結束俄烏戰事和中東衝突，也和台灣一起承擔國際責任，對區域和全球的和平、安全與繁榮。他強調「四個不變」，包括捍衞台灣主權決心不變；維持台海和平穩定現狀的努力不變；希望兩岸對等尊嚴，健康有序對話交流的承諾不變；世世代代守護民主自由生活方式的堅持不變。

台灣前總統蔡英文和陳水扁亦有出席大會，二人毗鄰而坐，頻頻交談。按照大會節目流程，參與大會表演的單位包括國防部聯合樂隊暨三軍儀隊、陸軍專科學校戰鼓隊、陸軍機械化步兵第333旅等，在總統府及凱達格蘭大道周邊的大廈天台有狙擊手戒備。

另一邊廂，台灣國防部指周三（9日）上午6時至周四上午6時合共偵獲大陸解放軍軍機27架次，以及軍艦、公務船共14艘次持續在台灣周邊海空域活動。其中15架次軍機逾越海峽中線，台軍任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。