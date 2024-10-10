政府更新防腐劑和抗氧化劑食安標準　食物添加劑組合增至2000個

政府今日(10日)刊憲更新「防腐劑」和「抗氧化劑」的食物安全標準。政府發言人指在去年5月29日至9月30日就《食物內防腐劑規例》（第132BD章）的建議修訂，進行了為期4個月的公眾諮詢。回應者和持份者普遍對建議修訂表示歡迎及支持。經充分考慮在公眾諮詢時所收到的意見制訂了更新建議。

《修訂規例》參考食品法典委員會採納的相應定義，更新「防腐劑」和「抗氧化劑」的定義。此外，《修訂規例》亦更新了准許防腐劑／抗氧化劑名單，在法例修訂後的名單包含58種防腐劑和抗氧化劑，而具有指明最高准許含量的「添加劑—食物」組合，則由目前約900個，增加至約2000個。

政府發言人認為，《修訂規例》應盡快實施，但亦認同須給予持份者足夠時間適應新訂的食物安全標準，以及本地檢測機構需時建立相關檢測能力，經權衡各方面的因素，建議24個月的過渡期。期間，任何一項食品只須完全符合現行或經修訂的第132BD章的規定，均屬合法。《修訂規例》於10月16日提交立法會，進行先訂立後審議程序。