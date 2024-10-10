搜查內河船破走私案　檢1噸沉香木巿值1800萬拘1女子

香港海關於9月25日在屯門內河碼頭，搜查一艘從內地廣東南沙抵港的內河船，於一個20呎貨櫃內，檢獲約1噸懷疑受管制沉香木，估計市值約1,800萬港元。香港海關偵破歷來最大宗沉香木走私案，亦首次發現不法分子利用海運貨櫃偷運大批沉香木至香港。行動中，海關拘捕一名35歲懷疑涉案女子，她為該票貨櫃的收貨公司董事，被捕人士已獲准保釋候查。

海關不排除該批沉香木產自越南，由於數量龐大，不法分子需要用20呎貨櫃，將木材運至香港，試圖闖關。另一方面，不法分子為逃避人員偵查，採取非常迂迴路線來港。關員估計，該批沉香木由越南經內地偷運至本港。除供應本地市場外，不排除其餘大部分沉香木，會偷運至其他地方及國家。

漁農自然護理署瀕危物種保護主任陳翰奇表示，檢獲的沉香木根據《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）管制。沉香木源自沉香樹，屬瑞香科，共有逾20個品種，生長在東南亞地區，包括泰國、越南等地。每當沉香樹受到損害或病菌感染，便會分泌樹脂保護樹身。而這些樹脂帶有獨特的香氣，會積存於沉香木內，這些沉香木可製成香油、雕刻品、飾品。由於沉香木價格高昂，市場需要殷切，導致沉香樹在野外被大量砍伐，甚至有香港不法分子在鄉郊偷竊、偷伐本地原生沉香樹。

沉香樹的存活狀況，現被國際自然保護聯盟評為「易危」或「極危」級別，其中以馬來沉香為例，因過度砍伐，樹苗成長速度無法彌補野外大量被砍伐的成熟沉香樹數量，該品野外種群數量急跌8成。印尼、馬來群島的種群，已經滅絕。