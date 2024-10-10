科技園與12公司簽協議　涵蓋健康科技數據發展　盼增港科研實力

創科發展是本港未來趨勢，科技園公司今日(10日)與12間數字健康科技及數據發展的策略夥伴，在深圳簽署合作協議，期望建立數字健康生態圈，提升香港在國際生命健康科技市場的科研實力。這些公司涵蓋北上就醫、銀髮族數字化及樂齡科技公司等服務，有公司盼以香港作跳板，擴展業務至歐美和新西蘭等地。

科技園行政總裁黃克強指，今次與多間業界龍頭和機構達成策略合作關係，是科技園公司在發展數字健康生態圈的重要里程碑，有助吸納人才、招商引資；機構可利用香港作為一個國際平台，推動生命健康科技的研發，加速科研成果轉化為具市場潛力的應用方案。

今次合作的12間策略夥伴中，包括內地醫療大數據科技公司，科技園公司期望引進更多數字化解決方案，為兩地市民帶來優質服務。當中，包括港人北上就醫，銀髮族數字化服務等。而今次簽署合作協議的也有樂齡科技公司，該公司更計劃在科學園設立研發中心，以香港作為跳板，擴展業務至歐美和新西蘭等。至於北京國際大數據交易所，亦計劃推動京港數字經濟合作，包括數據訓練、算力等，支持內地人工智能企業來港發展，長遠計劃成立國際大數據交易所香港中心。