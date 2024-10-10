工會稱工程量減少影響薪酬　需輸入外勞數據未反映實際情況

建造業總工會昨日(9日)公布建造業14項工種將「凍薪」，只有金屬棚架及挖掘機工人薪酬分別升3.1%及3.3%。建造業總工會理事長周思傑表示，現時公布的調查數據是「貼地」，與業界、二判、僱主、持份者討論，認為未來的工程量相對少，對經濟前景「唔係咁看好」，大家都同意現在是需要共度時艱，所以同意薪酬調整「凍薪」。

周思傑今日(10日)接受電台訪問時指，工友認為金屬棚架屬體力勞動，相對在該行業的工友少，暫時未有開工不足的情況，他們都是戶外工作，「本身唔諗住加咁少」，但由於經濟環境不好，「大家都共度時艱」，所以輕微加50元。另外，工程量少了，但挖掘機的工作量反增多，故亦輕微增加50元。他又稱，工程量下跌是影響工人薪酬的主要因素，其次受外勞影響，坦言「在工程量好爆時你唔覺」，但現時工程量減少，需求少了，而繼續有外勞存在是會影響到工人薪金金額。

至於香港建造商會早前引述數據建造業，稱建造業界仍面對人手短缺、並促政府改善現有的輸入外勞計劃。周思傑則指由去年開始到今年，勞動市場的工程量或勞動市場情況急劇變化，有關的數字有滯後，坦言「4月份(數據)，但依家係10月份，4月份同10月份比，工程量少了，有啲工程會起貨，起貨後多咗人出來，外勞輸入了，睇到數據明顯下降了，缺口下降緊，計漏咗條數，就是工程量減少」，他又指數字冰冷，工會是透過直接與工友接觸、訪問了解情況，單純數據並不能反映即時實際情況。

他補充指當局推出更多工程、舊樓重建及維修的項目，短期內可以幫助工友，惟長遠而言，仍要靠政府搞好經濟，盤活私人市場，他又呼籲政府投入更多資源，鼓勵工友參與培訓、提升自己。