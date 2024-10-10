調查指今年加薪幅度錄3.2%　按年跌0.6個百分點　8.3%機構凍薪

香港人力資源管理學會與中智管理諮詢有限公司合作，進行「2024年薪酬趨勢調查」，於今年1月至9月期間，一共訪問了186間、分別來自12個不同行業的機構及企業，涵蓋共約107,400名全職受薪僱員，旨在了解企業的薪酬調整及花紅發放趨勢。結果發現本港僱員的平均加薪幅度為3.2%，較去年下跌0.6個百分點，如扣除2024年1月至8月的綜合消費物價指數升幅1.8%後，實際基本薪酬調整僅為1.4%。調查亦指有91.7%的機構於本年加薪，其餘8.3%的機構選擇凍薪，受到凍薪影響的僱員比例為19.8%，比去年增加13個百分點。另外，調查亦發現本地公司今年的年度基本薪金調整為3.4%，比跨國公司的2.6%高出0.8個百分點，若根據員工職級計算，中層僱員的基本薪酬上調幅度最高，達3.7%，資深僱員的薪酬加幅亦為3.6%。

花紅政策方面，有37.2%的機構在調查期間設有固定花紅制度。在獲得固定花紅的僱員中，平均金額為1.00個月基本薪酬。另一方面有83.9%的機構在調查期間設有非固定花紅制度，在這些受訪機構的僱員中達67.1%的僱員符合非固定花紅計劃的資格，較去年升7.5個百分點，平均金額為1.23個月基本薪酬，略低於去年調查記錄的1.29個月，銀行及金融服務業平均更高達2.05個月，餐飲亦達2.05個月。

展望將來，選擇2025年加薪的公司有63%，當中大部分為超過1,000名僱員的大型企業，平均加薪幅度為3.6%，或反映了企業對未來經濟環境的信心，及對吸引和留住人才的重視。不過亦有3%機構預期會凍薪，餘下33%機構未決定來年會否調整薪酬。

學會會長孔于人指訪港旅客上升、人民幣增多、減息等因素都有助刺激經濟，即使加薪幅度微跌，但仍有3.2%，「都唔講得係差」，來年平均加薪幅度預計增至3.6%，反映不少企業都以審慎樂觀的取態應對。他續指除了加薪外，不少公司亦愈來愈着重福利，「加大假、加training budget(培訓預算)，或者喺身心或者保險方面加多啲福利。」認為用「成個餅」來看，即使凍薪亦不一定較去年差。

大灣區城市方面，僱員的平均加薪幅度為4.8%，高於香港僱員，但仍較去年下跌0.7個百分點，在這些數據中61.2%的機構於本年加薪，另有17.9%的機構選擇凍薪，獲加薪的僱員中，研發/技術人員的調薪率升幅最高達7.0%，而銷售人員的調薪加幅緊隨其後為5.5%。另一方面，內地企業為僱員提供不同類型的獎勵，其中「年終獎」是最受歡迎的獎勵方式，佔比高達83%，僱員平均獲得的年終獎金額為基本月薪的1.8倍。