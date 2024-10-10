遺傳疾病「多囊腎」無藥可治　有病友靠肝腎雙器官移植重獲新生

多囊腎是一種遺傳性疾病，本港每年有超過50名患者因多囊腎病而發展至腎衰竭，最終需要接受洗腎及移植治療。有團體今日(10日)從病因、治療及生活照顧等多方面講解如何控制多囊腎病。

香港中文大學醫學院內科及藥物治療學系名譽臨床助理馮永丞醫生表示，多囊性腎病分常染色體隱性多囊性腎病(罕見類型 ARPKD)及常染色體顯性多囊性腎病 ADPKD。最常見的遺傳性腎臟病亦有「成人型多囊性腎病」之稱，每400至2500人就有1個。馮醫生指出在香港約750萬人口計算，約有3,000至18,750位ADPKD患者，佔5%整體洗腎及換腎人口，患者通常於30至50歲才被診斷出。

談及此症主要症狀，馮永丞醫生解釋，多囊性腎病是一種遺傳性疾病，腎臟的結締組織異常增生，使腎臟漸漸形成水囊，囊腫可能繼續增大和增多，令腎臟變大。正常的腎臟組織會被不斷生長的囊腫佔據及壓壞，導致腎功能逐漸下降，最後造成腎衰竭，水囊數量少至數十顆，多至上百顆。

有病友在現場分享抗病，指因家族遺傳確診多囊性腎病，隨着囊腫增長，該名患者感到疾病所帶來的極大的不適，囊腫破裂引起的發炎及疼痛，加上腎臟與肝臟上囊腫數量不斷增多，體積不斷增大，導致體內其他器官受到擠壓，引致呼吸與進食困難，帶來對生活的負面影響。幸運地，該名患者在2018年得到器官捐贈，進行了肝腎雙器官同步移植，手術成功並重獲新生。

香港腎科學會主席黃思豪醫生表示，多囊腎病無法根治，但現時已經發展出藥物可以減慢腎功能衰退的速度。因此提高對多囊腎病的認識、及早發現和盡早治療是非常重要。黃醫生亦強調，運動對於多囊腎患者的健康至關重要，適度的運動能幫助改善心血管健康，增強肌肉力量，並有助於控制體重，並可以改善血糖血壓及膽固醇，對於延緩腎功能的惡化具有積極的作用。