元朗區會討論振興地區經濟　有人質疑「旺丁不旺財」

市道不景，許多地區都着手研究吸引人流以刺激經濟的措施。元朗區議會轄下一個工作小組今日(10日)召開會議，就開辦隨上隨落巴士遊、籌辦地標性活動、開拓半自由行旅遊及特色文化路線等三大範疇作出討論。雖然有關建議獲多數在席區議員支持，但亦有聲音質疑有關倡議只是旺丁不旺財，況且區議會權力有限，只果政府不予配合，會上的建議能否落實也是疑問。

元朗區議會提振地區經濟專責工作小組成員司徒駿軒建議，在元朗區開辦隨上隨落巴士遊，讓遊客購買巴士票後可於指定時間內隨時登上巴士遊覽區內著名景點如屏山文物徑、錦田樹屋、流浮山等，相信有助宣傳元朗的城鄉文化，亦可提振區內地區經濟。

另一小組成員徐偉凱指區內經濟不大理想，須主動發掘特色旅遊線路並串連各個景點，融入區內餐飲購物美食及民風體驗於一體的半日遊或半自由行，又或者設計結合步行、單車或跑步，可沿途串聯區內文化遺迹和自然風光的特色運動文化路線。

小組主席黃元弟則提出，趁天后寶誕、中秋節或聖誕節的機會舉辦墟市、青年音樂節或傳統表演項目如「夜光龍」和「魚燈舞」等，藉此吸引市民或遊客到訪元朗區。

成員姚國威指，會上提出的構思雖好，然而今屆區議會沒有財政權，提出倡議只屬意見，意見如何落實令市民受惠是一道難題。有關隨上隨落巴士的提議，其實早前在區內辦活動已發現沒有交通接駁。現實情況沒有妥善解決，預料要巴士公司開新線路有一定難度，冀可透過政府同巴士公司商討，如何整合現有巴士網絡資源以推出遊客車票。

成員王偉樑指任何事都要先後次序，如何串聯景點的走線都未確定，又怎樣要求巴士公司配合？主張討論巴士線前，區議員應往各景點先行一轉。不過他同意元朗區有美食，有行山和單車遊路線，具有旅遊資源。在地區經濟下滑，店舖生意萎縮的當下，只要有人而肯來就會有生意。

王偉樑的意見，惹來成員林添福的反駁，說本土經濟亦必須小心地籌備和處理，不要以為有一堆人到訪元朗某處就可推動經濟，譬如每年深秋都有幾十萬人賞紅葉，可是他們在巴士站上車就直接到山頭，對區內經濟無甚禆益。他又指籌辦活動選擇在元朗市中心雖方便遊客，但少不免會對居民告成滋擾，但改往其他地方又會嫌交通不便，他說借節日搞活動，商戶未必樂見，因為只是旺丁不旺財，反而阻住做生意。不如提出購物優惠更管用，更能吸引區內外市民到元朗消費。

對於開辦隨上隨落巴士的倡議，成員鄧賀年指沒有配套，那裏隨上隨落？他說籌辦消費活動好多掣肘，特別是申請牌照繁瑣，部門之間推來推去，況且自由行、本土經濟也不是新鮮事，而本土旅遊成功與否，村民能否受惠是關鍵。他又指，有錢有經濟，無錢無消費，基層水深火熱，連續店也要執笠，天水圍30%人口在綜援網內，無工種，乜都無，靠零售業，「創科創得來都瓜老襯啦」。他認為振興經濟措施要有持續性之餘，亦要先找出市道低迷的問題癥結。

會上有成員認為，舉辦地標性活動須有固定地點。如果活動是朝行晚拆，電力、清潔、洗手間皆屬臨時，開支必然巨大。又指環顧區內，港鐵錦上路站對出空地較可取，因為既有鐵路交通又有停車場。不過有關建議都要政府配合，否則只得區議員「口噏噏當秘笈」也是徒勞的。