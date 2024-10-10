重陽節期間多部門加強巡邏　呼籲市民應注意防範山火

重陽節（10月11日）將至，不少市民都會趁此節日祭拜先人或前往郊野公園郊遊。消防處今日（10日）聯合多部門就重陽節期間防範山火召開記者會。消防處表示，明日重陽節有較高的山火風險，會部署人員前往熱門地區巡邏，以應對可能的山火。同時也會與其他部門進行合作，以防範山火。

消防處副消防總長黃景文表示，據預測，明日的相對濕度較低，天氣乾燥，山火風險亦相對較高，會部署消防員在元朗、八鄉、上水及粉嶺等地應對。消防處今年會部署8支隊伍，前往掃墓熱門地區派發宣傳單張和張貼防火橫額。黃景文還指，就過往十年的數據，山火並無明顯上升或下降趨勢，而對於極端天氣會增加山火風險則暫時未有相關數據以證實。

民安隊首席行動及訓練主任何永禧表示，重陽節期間民安隊會加強巡邏，派出約200名少年團成員前往30個熱門掃墓地點或郊野公園進行防火宣傳。政府飛行服務隊行動經理霍偉豐也表示，飛行服務隊的7架直升機會配置外挂吊鈎待命，同時還會指派一輛航空燃油補給車到一些偏遠且山火高風險地區待命。

漁護署高級郊野公園主任林建新表示，漁護署也有在通往主要墳區的道路上加強宣傳，若發現有人違規也會採取執法行動。同時，漁護署的山火隊亦會在重陽節期間24小時當值，如若發生山火會即時出動救火。林建新還呼籲，前往掃墓的市民或郊遊人士需注意防範山火以及安全的燃燒冥鏹。若出現山火，應選擇現有山徑或植物較少地方逃生。