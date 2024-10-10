房屋學會促設強制維修基金　政府專責小組統籌樓宇管理工作

本港樓宇老化問題嚴重，維修需業主共同努力。香港房屋經理學會今日（10日）與傳媒茶聚時表示，對即將發表的《施政報告》，學會已提交相關建議，包括設立強制維修基金，並應考慮成立一個專責工作小組負責統籌樓宇管理的全面工作。此外，針對近日萬寧保安使用武力事件，學會祕書王榮樂表示，一般情況下便衣保安不可隨便使用武力，只可用合適方法阻止當事人離開；他又透露其實不少商場也會聘請便衣保安，以助處理一些應急事件或商場活動安排。

學會主席游錦輝表示，學會希望政府成立一個專責工作小組，除負責研究設立強制維修基金外，亦要以確保樓宇能及時進行必要的維修保餐，並適時修訂相關法例。而針對許多舊式大廈沒有成立業主立案法團，學會建議可研究修訂現行法例，立法或使用行政手段為達到若干樓齡而狀況欠佳或有潛在危險的樓宇聘請管理公司，確保樓宇能在安全、穩定的環境下運作，改善市民的居住質素。

王榮樂補充指，學會亦曾向政府官員表達意見，認為強制維修基金可採用不同方式去做，例如參考澳門法例，根據管理費比例抽出其中10%作維修基金；或是用發債形式、按差餉繳交等，令業主更積極參與。

至於萬寧保安使用武力事件，王榮樂指現時便衣保安做法普遍，但便衣保安不可使用武力，因或會牽涉刑事程序，若使用武力屬違反保安程序；一般而言，若發生懷疑偷竊情況，便衣保安應先出示身份並報警處理，若對方不願停下配合，便跟蹤對方並由警方到場截停。

黃又稱，現時大多有銀行、金舖和名牌店較多的商場，或是商場會有特別活動，為保護藝人維持秩序，亦會增加便衣保安巡邏，而此類便衣保安亦會找「要醒目啲、後生啲」的人士，除基本保安訓練外，也會作額外培訓，以應藝特別事故。