黎智英控報章及編輯誹謗　要求設陪審團遭拒　兼需付30萬訟費

壹傳媒黎智英2020年入稟高院控告《大公報》及註冊編輯賈西平，指該報在同年6月25日的頭版報道對他構成誹謗，故入稟高院要求法庭頒令禁制對方再作相關的報道、刊登道歉啟事，且就誹謗一事作出賠償及加重賠償。黎智英一方早前稱，本案涉及公眾利益，應設陪審團審訊。法官今（10日）頒判詞，表示因本案涉及大量文件，雙方披露文件多達1,213頁，考慮到案件複雜程度等因素，拒絕黎智英一方的申請，並下令黎智英一方支付30萬港元訟費。

原告是黎智英，被告是大公報( 香港)有限公司及其註冊編輯賈西平。由於賈西平目前不再任總編輯，黎一方早前稱將對賈中止提控。

據入稟狀指，《大公報》於2020年6月25日在其頭版刊登題為「亂港頭目謀『着草』路線曝光 收費100萬」的報道，其提及有關黎智英的內容均對他構成誹謗。

據入稟狀指，黎認為該篇報道指他有意棄保潛逃，且有意違反保釋條件擅自離港，黎指認為文章的字句屬惡意中傷並非屬實且構成誹謗，令黎造成名譽損害。黎又聲稱《大公報》對他有極強敵意，過往經常以侮辱性及貶低其身份的綽號稱呼他，如「漢奸黎」及「肥佬黎」等。黎指《大公報》在沒有作出查證及提出證據下對他作出不實的指控，他曾於2020年7月3日向其發出律師信，要求其收回報道及作出道歉，對方卻回信否認指控且拒絕作出道歉，因此黎遂入稟高院控告對方誹謗。

案件編號：HCA 1989/2020