嚴禁借錢炒股　銀行提醒如發現可立即收回貸款

內地早前推出一籃子救市措施後，券商的開戶數在十一假期創新高，「貸款炒股」的話題亦引起熱議。內媒周四（10日）報道，當前一些銀行的消費貸款利率低至3%以下，近申請貸款的客戶較以往明顯增加，多間銀行發公告早前已提醒如信貸資金違規流向股市等領域，一經發現將提前收回貸款。

有大行人士透露，近日其所屬機構的個人借款系統「忙到卡住」，由於借款的人太多，技術部門員工十一假期最後一天都在加班。消費貸用途主要覆蓋家裝建材、旅遊、綜合消費、教育留學、健康醫療、大額消費品等，在申請貸款時銀行通常會表明不得用於買房、投資、炒股等。廣東省陽江農商行發聲明提醒，借款客戶不得把信貸資金挪作他用，包括但不限於房地產、股市等投機及投資，一經發現，該行有權要求借款人立即清償全部貸款本息及相關費用。

一直以來，監管部門對於銀行信貸資金流入股市都保持高度警惕，年內已有多家銀行因此領到罰單。例如，江西永新農商行因貸款「三查」不盡職、個人貸款資金流入股市等違法違規事實被罰120萬元（人民幣，下同，約134萬港元）。浙江蕭山農商行因流動資金貸款管理不審慎，資金被挪用於股市，個人經營性貸款管理不審慎，資金違規流入股市等違法違規事實，被罰450萬元（約500萬港元）。