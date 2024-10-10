9月中小企業務收益指數41.6　處收縮區　進出口貿易業下跌

本港中小企經營仍然困難，政府統計處今日公布中小企業務收益的9月動向指數為41.6，較8月份的41.3微升，仍處於收縮區域，展望未來一個月（即10月）會上升至47.0。在7個主要行業中，進出口貿易的現時業務收益動向指數由8月份的42.3，下跌至9月的41.6；零售業亦表現呆滯，8月數據為38.2，9月微升38.4。

統計處指，按行業分析，業務收益現時動向指數雖低於50的分界線。不過，9月份的數據亦1顯示部份行業於9月情況好轉，如物流業（從35.9上升至40.3）及飲食業（從34.7上升至36.5）。進出口貿易業的新訂單更有顯著改善，其新訂單現時動向指數從8月的43.4上升至9月的44.5，而未來一個月（10）的新訂單展望動向指數為46.1。

政府發言人表示，九月中小企的整體營商氣氛回穩，未來一個月業務情況的整體預期亦好轉，就業情況亦進一步改善。發言人指，雖然外圍環境的各項不確定性或會有一些負面影響，但美國減息應會有利營商氣氛。中央政府最近支持內地經濟的政策措施，以及各項惠港措施，亦會提供支持。政府會密切監察相關情況。