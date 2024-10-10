全球野生動物數量近50年銳減逾七成　主因涉人類引致棲息地喪失

世界自然基金會今日(10日)發布最新一份報告指，監測數據顯示在過去50年間，全球野生動物種群數量平均銳減73%，並警告全球面臨無法逆轉的臨界點，對人類命運構成重大威脅，未來5年各界需要攜手力挽狂瀾，共同應對氣候及自然雙重危機。

報告指，在1970至2020年間監察全球5,495 個野生物種近35,000個種群的數量變化趨勢。結果顯示淡水生物種群數量跌幅最為嚴重，達85%，其次是陸地及海洋生物，分別達69%及56%。以地域而言，種群數量下跌最嚴重的是拉丁美洲及加勒比地區，達令人擔憂的95%，其次是非洲76%以及亞太地區60%。總體上對野生動物最大的威脅是人類糧食系統引致的棲息地退化及喪失，其次為過度利用、入侵物種及疾病。而特定地區更面對額外威脅，如氣候變化令拉丁美洲及加勒比地區的動物種群平均銳減 95%。

世界自然基金會香港分會表示，本港擁有多元化的生境及野生生物，敦港府積極行動貢獻全球目標，保護更多濕地及海域，釋放更多公共和私人資金促成大規模行動，達至國家及本地的氣候、自然和可持續發展政策和行動。政府和企業都應迅速應變，消除對生物多樣性和氣候產生負面影響的項目，並將資金從有害活動轉向有助實現全球目標的舉措。