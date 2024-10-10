篩查揭逾兩成人有眼疾　第二期計劃將擴至全港

港人對公營眼科醫療服務的需求龐大，輪候時間亦長，公營眼科門診最長要等逾3年半。香港大學李嘉誠醫學院去年與奧比斯推出青光眼篩查，為超過3,000名公屋住戶提供免費的全面眼科檢查，至今超過兩成人被診斷出各種眼部疾病。篩查計劃即日起會進入第二階段，範圍將擴至全港，提供1,000個名額，為有需要的50歲或以上公屋住戶進行驗眼。

根據醫管局數據顯示，截至6月30日，過去12個月各聯網眼科門診穩定新症輪候時間中位數均超過一年，由55周至104周不等，其中九龍西聯網最長等候時間更達185周，是各專科門診中最長。港大醫學院眼科學系去年偕同奧比斯推出青光眼人工智能篩查計劃，使用專利技術「視網膜神經纖維層光學紋理分析」（ROTA）提高視神經退化檢測的準確性，並提供眼睛光學相干斷層掃描成像掃描（OCT），以診斷其他眼部疾病。

該計劃已為3,224名觀塘、南區以及大埔區50歲或以上公屋住戶進行免費檢查，截至目前已有707人被診斷出各種眼部疾病，佔比達21.9%，包括321名青光眼患者、221名白內障患者、179名老年黃斑部病變或視網膜疾病患者，以及89名其他眼部疾病患者，需要轉介至眼科醫生作進一步治療。港大及奧比斯表示，計劃進入第二階段，將提供1,000個全港名額，即日起年滿50歲的合資格公屋住戶即可於網上預約參加，參與者將於港大眼科中心、聯合醫院或大埔地區康健站進行檢查。

奧比斯表示，計劃推行至今反應熱烈，反映相關篩查服務的需求殷切，港大則表示，不少眼疾患者未必有明顯症狀，或忽視早期症狀，一旦延誤病情，視力損失隨時無法完全恢復，計劃第二階段拓展至全港，期望做到及早診斷、及早治療，惠及更多港人。