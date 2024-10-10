研究指8成肝癌患者同時患乙肝　關注組織促政府分階段普及篩查

衞生署資料顯示，香港現有約41 萬名乙型肝炎病毒帶菌者，即16人就有1名患者，當中近4成未發現病情。有研究指出，8成肝癌患者同時亦患有乙肝，反映兩種病症有一定關係。政府《施政報告》發表在即，肝臟疾病關注組織今（10日）舉行「關注香港肝臟疾病政策發佈會」，建議政府分階段推出普及化乙肝篩查、運用公私營協作模式加強乙型肝炎和肝癌監測管理，同時加強肝病宣傳教育，增強社區聯繫。

癌症策略關注組召集人麥嘉欣指出，本港有近41萬名乙肝患者，佔總人口6.1%。若缺乏定期追蹤監測，當中約25%乙肝患者可能惡化為肝硬化，甚至變成肝癌。作為香港第3大致命癌症，在2021年便有1,447人因肝癌喪生，目前約43%肝癌患者在確診時已屬晚期或末期。雖然政府數年前推出《2020-24年香港病毒性肝炎行動計劃》，今年底便完成第一階段，惟計劃未包括針對乙肝的普及性篩查計劃、為確診者提供定期肝癌監測等實質建議。他希望政府即將公布的行動計劃中，在有關方面加強規劃及資源投入。

香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授袁孟峰就表示，目前國際多以抽驗乙肝病毒表面抗原（HBsAg)進行篩查，只要透過抽血就驗出是否乙肝病菌者，以便及早發現患者並診治。他又指出，肝癌患者「10個（患者）有8個由乙肝引起」，若能於有情早期為患者提供診治，可讓肝癌患者死亡率大減37%，同時節省後續及臨終照顧費用，減輕醫療負擔。

至於肝癌監測，他就認為本港主流以超聲波（US)，加上甲胎蛋白生物標記（AFP)檢測患者健康狀況，惟公立醫院的超聲波設備不足，且有關檢測的準確度只有約63%。他就建議參考外國做法，引用異常凝血酶原生物標記檢測（PIVKA-II)，其準確性可達87%，同時可以緩解超聲波服務不足的問題。

醫衞界議員林哲玄表示，乙肝帶菌者病徵不明顯，為預防潛在患者病情惡化，有需要定期追蹤檢測，並及早提供治療。由於本港1986年前出生的市民大多未有接種乙肝疫苗，且肝癌患者多於50歲以上發病，他建議政府將資助乙肝篩查的範圍擴至1986年前出生的本地市民，同時將肝病篩查加入「慢病共治計劃」，公私營合作，讓家庭醫生盡早識別患者。另外，對於有消息指政府有意減低烈酒稅，林就表示不少國家減烈酒稅後，脂肪肝、肝硬化等病症有明顯增加，擔心若港府實施有關政策，會令本地肝病患者上升。

基層醫療關注組織「銀騎士」的項目經理黃俊豪建議政府可三階段，分別為40至49歲、50至59歲，以及60歲或以上，為未接種乙肝疫苗的市民提供最少一次篩查，亦要加多肝病宣傳，連結地方組織及關愛隊鼓勵市民參與各類肝臟健康活動，保障市民健康。