華公布反制措施　涉及3美企及10高層

中國大陸外交部周四（10日）宣布，由於美國近日宣布向台灣提供大額武器援助，嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權及領土完整，故決定由即日起對3間美國軍工企業及10名高級管理人員採取反制措施。

涉事3間美國軍工企業分別是邊緣自治運營公司、亨廷頓·英格爾斯工業公司及斯凱迪奧公司，已被中方凍結在中國境內的動產、不動產及其他各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

另外10名高級管理人員分別是史蒂文·魯德（搖桿舵公司創始人）、詹姆斯·伊克斯（內華達山脈公司副總裁）、大衞·薩頓（洛克希德·馬丁公司亞洲區主任）、朴英泰（宇航環境公司副總裁）、帕特里克·揚科夫斯基（諾斯羅普·格魯曼公司印太項目主任）、約翰·普維斯（邊緣自治運營公司前首席執行官）、喬什·布倫加特（邊緣自治運營公司首席運營官）、克里斯托弗·卡斯特納（亨廷頓·英格爾斯工業公司總裁、首席執行官）、亞當·布賴（斯凱迪奧公司聯合創始人、首席執行官）及湯姆·莫斯（斯凱迪奧公司亞太區總經理），均被凍結在中國境內動產、不動產及其他各類財產；禁止中國境內組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。