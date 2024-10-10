全港多區反黑工　19人被捕包括僱主

入境事務處於本周一(7日)至昨日(9日)，一連3日在全港多區展開代號「機靈」及「曙光」的反非法勞工行動，以及聯同執法部門執行的「冠軍」和「風沙」行動，共拘捕15名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名逾期逗留人士。

反非法勞工行動中，入境處人員搜查了12個目標地點，包括裝修中單位及住宅大廈，共拘捕6名懷疑非法勞工及1名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為2男4女(22至42歲)，當中一名女子持有行街紙。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一名42歲男子。

於「冠軍」行動中，執法人員於新界北區搜查了40個目標地點，共拘捕9名懷疑非法勞工、1名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名逾期逗留人士。被捕的懷疑非法勞工為4男5女(31至61歲)，當中2名男子持有行街紙。另外，2名女子(34及56歲)亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為一名41歲男子。被捕的逾期逗留人士為1男1女(55及56歲)。當中5名懷疑非法勞工及1名逾期逗留人士已交由入境處跟進。

入境處指，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。