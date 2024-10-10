缺德食客假牙浸水杯　內地打邊爐食出牙齒？

生意難做，服務業還要面對各式各樣的客人。《東呼即應》近日發現網上流傳圖片，有食客在冰室用餐時，將假牙浸泡在一杯水裏，這行徑令人反胃。另外四川省成都市有食客，在打邊爐時吃出假牙，火鍋店負責人堅稱是牛的牙齒，之後食客夜晚刷牙時，才發現缺了一隻假牙，事件水落石出。

網上流傳一張照片顯示，某間冰室有食客將一副假牙浸泡在餐廳的水杯裏，眼見這一幕也很難令人有食欲。有網民就直斥該食客不衞生、很惡心。不過有人卻見怪不怪，甚至分享自己的經歷，指以前暑假在餐廳做兼職，曾有同事看到客人用膳後便迅速收拾桌面，怎料原來水杯裏面有假牙，用膳的老翁還要去後巷找回假牙。

另一網民表示，自己曾在茶餐廳看到有人擤鼻涕、抹嘴後將那張紙巾直接塞進碗裏，甚至用水漱口後再吐進杯子裏面，這樣其實也很不衞生。只是直接將整個假牙放進杯中着實令人更加難以接受。

説到假牙，早前內地一家餐廳也爆出一件大烏龍。四川成都市早前有女食客吃火鍋時吃出一隻假牙，但火鍋店負責人卻堅稱是只是牛的牙齒，餐廳又表示已經發了照片予牛場確認，當地的市場監管部門亦介入調查。怎知此事峰迴路轉，這位女食客當晚刷牙時發現自己缺了一隻假牙，原來之前是虛驚一場。