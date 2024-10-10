碗內放蟲屍6度敲詐火鍋店　女子判囚7月

北京市一名女子早前到連鎖火鍋店用餐時，接連偷偷把死昆蟲放入碗內，從而獲得店方6次賠償。內媒周四（10日）報道，北京市西城區人民法院以敲詐勒索罪判處她7個月有期徒刑，罰款1.5萬元（人民幣，下同，約1.65萬港元）。

今年5月，連鎖火鍋店海底撈總公司盤點帳務時發現，多間分店被人投訴用餐時發現昆蟲屍體，而多筆賠償都支付予同一名李姓女子，覺得事有蹊蹺，於是報案。警方調查發現，36歲的李女2022年10月至2023年10月間，曾在北京西城、豐台、通州、大興、順義以及河北燕郊6間分店，故意向自己調味料碗放入昆蟲屍體，並威脅向食藥監部門投訴，要求店方賠償。

李女首次敲詐時得手，獲賠3,000元（約3,298港元）現金和面值2,000元（約2,199港元）儲值卡，之後兩次也獲得免餐費及賠償。但她後來三次作案敗露，放蟲時被閉路電視拍下。李女被捕後供稱，她之前投資失敗欠債，看到有人用死蟲敲詐餐館的新聞就依樣畫葫蘆，收集家中死蟲實施敲詐。她過往曾因以同樣手段敲詐勒索其他餐飲企業，遭行政拘留。