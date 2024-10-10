宏揚華夏傳統成潮流　5歲女復原百套漢服

有服章之美，謂之華；有禮儀之大，謂之夏。近年內地愈來愈多家長讓子女接觸傳統文化，致力復原古代漢服及舞蹈之美等。內媒周四（10日）報道，河南鄭州一名女子從女兒會走路開始，就帶女兒體驗穿漢服和妝造。只有5歲的小女孩，至今已復原100多套漢服妝造，猶如從古畫中活生生走出來的小仕女。

劉女士是一名妝造師，她為女兒復原漢服妝造時，會參考不同年代的古畫，甚至復原包括宋朝、唐朝等出土文物上所描繪的漢服。劉女士表示，每次妝造要費時20分鐘，但女兒往往安靜配合，拍照時的舉手投足都充滿自信。她希望可以借此培養女兒的禮儀及儀態。

相傳漢代舞者趙飛燕身輕如燕，能在托盤及掌上跳舞，山東日照的10歲女孩若溪去年7月迷上這種起源自漢代的盤鼓舞，透過互聯網自學。這名「當代趙飛燕」第一次嘗試就站在鼓上跳了4小時，直至學會一支2分多鐘的盤鼓舞。

若溪體態輕盈騰踏、迴旋在盤鼓之間，看不出本來性格敏感。其母指女兒接觸舞蹈後變得開朗自信，憑興趣在兩年時間裏學會了逾900支舞蹈，每次跳舞都展露出由心而發的自信笑容，展現對傳統舞蹈的熱愛。